Специалист спрогнозировал курс доллара на этой неделе

По прогнозу начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартака Соболева, до конца недели доллар будет стоить 76 — 79,8 рубля.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что с начала недельных торгов рубль продолжает пользоваться спросом на фоне роста интереса к долговым российским инструментам.

«Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI уверенно вырос до уровней марта прошлого года — 115,7 пункта, — отражая желание инвесторов зафиксировать доходность на ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России», — сказал Соболев.

Он добавил, что ожидаемая цена за евро до конца недели составит 88,5—93,5 рубля и 10,5—11 рублей за юань.

Ранее независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин предположил, что в июле курс доллара останется в диапазоне 78—80 рублей.