Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 июля составили 2,78 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 июля 2025 года, по предварительным данным, составили 2,78 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что это 46,1% от запланированного на год объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (67,2%), "Кадры" (53,9%), "Молодежь и дети" (56,6%), "Семья" (52,6%) и "Продолжительная и активная жизнь" (49,1%).

Исполнение по нацпроекту "Экологическое благополучие" составило 44%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 41,9%, "Туризм и гостеприимство" - 41,3%, "Беспилотные авиационные системы" - 38,2%, "Новые материалы и химия" - 37,9%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 36,4%, "Международная кооперация и экспорт" - 35,8%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 32,4%, "Инфраструктура для жизни" - 30,6%, "Новые технологии сбережения здоровья" - 28,8%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 28,6%, "Эффективная транспортная система" - 25,1%, "Средства производства и автоматизации" - 14% и "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" - 0%.