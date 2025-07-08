Индекс Мосбиржи упал после угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ

Индекс Мосбиржи в дополнительную сессию перешел к падению после угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 21:10 по московскому времени индекс упал до 2725 пунктов. Основная сессия закрылась на 2756 пунктов. За последнюю неделю индекс Мосбиржи потерял 125 пунктов.

Ранее Трамп вновь заявил о том, что разочарован разговором с президентом России Владимиром Путиным. После этого он сообщил, что «очень пристально» изучает законопроект о новых санкциях против РФ. Речь идет о документе, который внес Конгресс США сенатор Линдси Грэм*. Он предусматривает введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов