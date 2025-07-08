Трамп обвинил БРИКС в стремлении "уничтожить" американский доллар
Президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в стремлении якобы подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта". Его слова приводит агентство РИА Новости.
По утверждению американского лидера, страны объединения хотят "уничтожить доллар" и заменить его "новым стандартом".
"Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - заявил он.
Как утверждает Трамп, США не будут прежними, если доллар потеряет роль мировой резервной валюты.
Глава Белого дома сравнил это с проигрышем в мировой войне.
Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сотрудничество государств в формате БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран.