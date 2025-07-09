В России стали меньше производить сидра

В июне в России значительно сократилось производство сидра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

© Газета.Ru

Производство напитка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11,6%, до 753,2 тыс. декалитров (дал). Такое снижение не соответствует традиционному росту потребления этого напитка летом.

В прошлом году популярность сидра в стране значительно выросла. Его натуральные продажи увеличились на 15,6%, а денежные — на 56,4%.

В то же время, по мнению экспертов, происшедшее в июне снижение может стать устойчивым. Прежний рост выпуска сидра был искусственным и произошел из-за повышения акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли, стимулировавшего производителей выпускать более выгодную продукцию, такую как сидр и пивные напитки. Однако активные проверки регулятора, которые направлены на выведение с рынка напитков, выпускающихся под видом сидра, и ужесточение региональных ограничений на продажу алкоголя привели к значительному сокращению производства напитка.

8 июля сообщалось, что в России за полгода упали продажи алкоголя.