Предсказан уровень инфляции в России к концу 2025 года

Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о том, какая инфляция будет в России к концу 2025 года. Его процитировало ТАСС.

Эксперт полагает, что к указанному времени инфляция составит семь процентов. Впрочем, он не исключает, что ее значение может опуститься и еще ниже — до 6,7 процента.

В первых числах июля руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста потребительских цен в России замедляются быстрее, чем ожидалось. Однако даже таких темпов, по ее словам, недостаточно, чтобы вплотную подойти к целевому показателю в четыре процента годовых.

До этого регулятор предупредил об опасных последствиях смягчения денежно-кредитной политики. Если такое случится, то, как полагают в ЦБ, стране может грозить еще больший разгон инфляции.

По состоянию на 16 июня годовая инфляция в России упала до однозначного показателя и составила 9,6 процента.