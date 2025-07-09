Cтоимость страхования судов в Красном море выросла

После того как хуситы вновь начали атаковать коммерческие суда, идущие через Красное море, стоимость их страхования значительно выросла. Как пишет Financial Times (FT), теперь страхование судна стоимостью 100 млн долларов может достигать 1 млн долларов за один рейс, передает ТАСС.

По данным компании Marsh McLennan, которая занимается управлением рисками, к 8 июля стоимость покрытия рисков, связанных с военными действиями, увеличилась до 1% от общей стоимости судна по сравнению с максимумом в 0,4% до нападения хуситов на греческий сухогруз. Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации может еще больше поднять страховые тарифы и нарушить глобальные цепочки поставок.

Во вторник греческий телеканал ERT-news сообщил, что три человека погибли, двое, включая россиянина, получили ранения в результате нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C, шедший в Красном море под флагом Либерии. Речь идет о втором нападении за два дня. 6 июля греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии с грузом металла и удобрений из Китая был атакован к юго-западу от Ходейды. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах».