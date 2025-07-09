Венгрия решила снизить зависимость от российских нефтепроводов

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL активно изучает альтернативные маршруты транспортировки нефти с целью снижения зависимости от российских трубопроводов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента компании Сабольча Палю Сабо.

«Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому соединению», – написал он в электронном письме агентству.

Одним из рассматриваемых вариантов стало возобновление работы нефтепровода, проходящего из Одессы, что позволит организовать поставки сырья, доставляемого танкерами в украинский порт, с дальнейшей перекачкой нефти в приграничный с Украиной венгерский город Броды. Именно там нефтепровод соединяется с южным ответвлением магистрали «Дружба».

Сабо подчеркнул, что использование одесского маршрута обеспечит диверсификацию источников нефти за счет морских поставок, что, по его мнению, усилит энергетическую устойчивость региона, Евросоюза и Украины в целом. При этом, несмотря на существующие временные исключения из санкций для Венгрии и Словакии, в Брюсселе планируют полностью прекратить поставки российской нефти по этому маршруту к 2027 году.

Инфраструктура нефтепровода Одесса – Броды в настоящее время не функционирует и для ее восстановления компании MOL потребуется значительный объем инвестиций. В реализации проекта может помочь Сербия, заинтересованная в получении нефти через соединительную ветку с Венгрией. В перспективе сербская сторона могла бы стать одним из потребителей сырья по этому маршруту.

Сложности реализации проекта связаны с рисками регулярных обстрелов украинского порта Одесса.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит самые жесткие санкции против России. Новые меры будут сосредоточены на нефтяном секторе России, финансовых организациях и посредниках, помогающих обходить действующие ограничения.