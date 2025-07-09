Двум странам предсказали спад из-за пошлин Трампа

Япония и Южная Корея рискуют столкнуться с экономическим спадом из-за пошлин, которыми угрожает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что дополнительные пошлины США еще больше навредят этим двум экономикам, зависящим от экспорта и переживающим замедление роста. Японию, скорее всего, ждет техническая рецессия или спад в течение двух кварталов подряд. В первом квартале в Японии, а также в Южной Корее уже наблюдалось сокращение валового внутреннего продукта.

CNBC напомнил, что автомобили, которые Трамп собрался обложить высокими пошлинами, являются крупнейшей статьей экспорта Японии в США и одним из главных товаров экспорта Южной Кореи. По экспорту стали (она тоже может попасть под тарифный удар Белого дома) на американский рынок Южная Корея заняла четвертое место в 2024 году.

Между тем премьер-министр Японии Сигэру Исиба предупредил, что его страна не примет сделку, которая не предусматривает отмену автомобильных пошлин.

Ранее, 7 июля, Трамп объявил, что США с 1 августа вводят 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.