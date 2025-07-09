Доллару предсказали резкую потерю стоимости

Lenta.ruиещё 2

Доллару США предстоит пережить резкое падение котировок. Об этом предупредил руководитель отдела валютного анализа Deutsche Bank Джордж Саравелос. Его процитировало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Доллару предсказали резкую потерю стоимости
© РИА Новости

Он полагает, что американская валюта утратит около 30-35 процентов стоимости. В свою очередь, профессор Гарварда Кеннет Рогофф предположил, что через 25 лет доллар перестанет доминировать в мировой валютной системе. Связано это с тем, что Китай и другие страны постепенно избавятся от зависимости от США.

В связи с этим издание обратило внимание, что доллар никогда не был особенно сильной валютой, если сравнивать его, например, со швейцарским франком. В настоящее время падение котировок доллара нанесло бы серьезный ущерб иностранным кредиторам, чьи активы понесли бы значительные потери в стоимости. Однако куда большая опасность угрожает самим США: слабый доллар может значительно усилить инфляцию потребительских цен.

Ранее научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук спрогнозировал, что доллар рискует серьезно ослабеть из-за дефицита бюджета США и роста государственного долга. Кроме того, финансовая нестабильность усугубляется вследствие непредсказуемой политики Белого дома и его протекционистской риторики.