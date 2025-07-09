Доллару предсказали резкую потерю стоимости

Доллару США предстоит пережить резкое падение котировок. Об этом предупредил руководитель отдела валютного анализа Deutsche Bank Джордж Саравелос. Его процитировало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Он полагает, что американская валюта утратит около 30-35 процентов стоимости. В свою очередь, профессор Гарварда Кеннет Рогофф предположил, что через 25 лет доллар перестанет доминировать в мировой валютной системе. Связано это с тем, что Китай и другие страны постепенно избавятся от зависимости от США.

В связи с этим издание обратило внимание, что доллар никогда не был особенно сильной валютой, если сравнивать его, например, со швейцарским франком. В настоящее время падение котировок доллара нанесло бы серьезный ущерб иностранным кредиторам, чьи активы понесли бы значительные потери в стоимости. Однако куда большая опасность угрожает самим США: слабый доллар может значительно усилить инфляцию потребительских цен.

Ранее научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук спрогнозировал, что доллар рискует серьезно ослабеть из-за дефицита бюджета США и роста государственного долга. Кроме того, финансовая нестабильность усугубляется вследствие непредсказуемой политики Белого дома и его протекционистской риторики.