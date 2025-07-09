Пошлины США: с чем столкнется экономика 1 августа?

Президент США Дональд Трамп предупредил ряд стран о введении пошлин с 1 августа. Как это скажется как на мировой, так и на американской экономике, и стоит ли ожидать роста цен, рассказал Финансам Mail к.э.н., доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств. Базовая ставка составила 10%, для Европейского союза пошлины были введены в размере 20%. Однако спустя неделю введение пошлин было отложено для проведения переговоров.

Экономист Сергей Суетин обратил внимание на то, что позиция США по вопросу пошлин меняется слишком часто, поэтому сложно сказать, выполнит ли Трамп свою угрозу. Но можно предположить, что американский лидер продолжит использовать пошлины как рычаги давления.

«У американской экономики запас прочности гораздо больше, чем у стран, которые в списке, например, у Мьянмы. Поэтому партнеры будут вынуждены идти на уступки, идти навстречу США, чего американцы и добиваются», - отметил эксперт.

При этом многое зависит от действий стран. В случае жесткого ответа Трамп может поднять ставки и торговые войны продолжатся.

«Тарифная война в краткосрочном периоде может привести к росту инфляции, снижению курса доллара США, снижению фондового рынка и т. д. Вряд ли американцы об этом мечтали, но реальность такова», - констатировал он.

Долгосрочными же последствиями тарифных войн могут стать изменение логистики и наращивание производства на территории США. Однако это возможно только в долгосрочном периоде, отметил Сергей Суетин.

Напомним, что ранее между США и Пекином началась торговая война. Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении Китая в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

На фоне торговой войны Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. 12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».