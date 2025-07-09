Как пошлины Трампа повлияют на доллар: прогноз курса валют на лето

К концу лета 2025 года курс доллара может составить 80–85 ₽, если президент США Дональд Трамп сохранит выборочный подход к тарифной политике. При отсутствии внешних шоков доллар может стоить дешевле — 75–80 ₽. Такие результаты показал консенсус-прогноз «Известий».

7 июля американский президент повторно заморозил импортные сборы для стран, с которыми была договорённость до 9 июля. Он также расширил список государств, для которых могут быть введены пошлины. Сейчас тарифы установлены только для 14 стран.

Такие «качели» неблагоприятны для доллара.

«Если бы пошлины действительно вступили в силу, американская валюта бы укрепилась», — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

После заявлений Дональда Трампа доллар просел почти на 1 п. п. и 8 июля торговался около 77,9 ₽.

При этом эксперты не исключают, что в будущем Трамп может ввести пошлины против всех стран. Это может привести к торговой изоляции США, подчеркнула Наталья Мильчакова.