Турция повысила налог на доходы по вкладам в лирах и паевым инвестиционным фондам (ПИФ), чтобы снизить дефицит бюджета, сообщает Bloomberg.

Согласно указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, налог на доходы по вкладам сроком до шести месяцев увеличен c 15 до 17,5%, на депозиты до года — с 12 до 15%. Доходы от ПИФ, за исключением долгосрочных фондов недвижимости и венчурных, — с 15 до 17,5%.

Ранее в турецком Минфине признали, что дефицит бюджета может превысить цель в 3,1% к ВВП, заложенную на 2025 год из-за более низких, чем ожидалось, доходов. За первые пять месяцев года дефицит достиг 650 млрд лир ($16 млрд), что на 38% выше, чем за тот же период годом ранее.

Решение может затруднить кампанию Центробанка страны по дедолларизации экономики. Как отметил инвестиционный директор Ata Portfoy Батухан Озсахин, поскольку повышение налогов затронет продукты в лире, «у инвестора нет особой альтернативы при переходе с одного продукта на другой».

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте турецкий фондовый рынок пережил крупную распродажу. Хотя из-за торговых войн курс доллара упал относительно большинства валют развивающихся стран, лира стала исключением, отмечает Bloomberg. С начала года ее курс упал на 11,7% на фоне внутриполитической нестабильности.