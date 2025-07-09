Власти РФ решили не вводить полный запрет на экспорт бензина

Правительство пока не будет вводить полный запрет на экспорт бензина (в том числе и для производителей — нефтяных компаний). На состоявшемся сегодня совещании по вопросам внутреннего топливного рынка с участием вице-премьера Александра Новака такое решение не было принято, хотя технически все готово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их словам, идею поддерживают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго. Ведомства намерены наблюдать за ситуацией и при ухудшении готовы быстро ввести полный запрет. Один из источников упомянул о неделе как о ближайшей отсечке этого мониторинга.

В секретариате Новака подтвердили, что пока решения по этому вопросу нет.

До 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей. Ограничение не затрагивает поставки, осуществляемые компаниями — производителями нефтепродуктов, то есть крупными НК, выпускающими более 1 млн тонн в год.