Грузия удивилась предложению Европарламента отключить ее от SWIFT

Оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT, что предлагает Европарламент, не существует, заявила представитель Национального банка страны София Асанидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, «налицо законодательная гармонизация по финансовым вопросам между Грузией и Европой».

Кроме того, представитель Нацбанка отметила, что «финансовая система Грузии прилежно и последовательно соблюдает режим санкций (против России)».

«Думаю, оснований отключать финансовую систему Грузии от SWIFT не существует», – заявила София Асанидзе.

Также отмечается, что «банковская, финансовая система Грузии отличается прозрачностью и ростом доверия инвесторов».

Члены ЕП накануне в резолюции призвали провести внеочередные парламентские выборы в Грузии, не допустить легитимации всенародно избранного в 2024 году правительства «Грузинской мечты», освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего девятилетнее наказание за тяжкие преступления, арестовать иностранные активы основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили, считать президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года, отключить Грузию от SWIFT и так далее.

Европарламент дискредитирует себя предвзятыми и лживыми резолюциями по Грузии, заявил председатель комитета парламента Грузии по европейской интеграции Леван Махашвили.

Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Давид Матикашвили отметил, что «народ Грузии не поддастся на шантаж».

«Об этом авторам очередной, уже шестой за последние месяцы резолюции по Грузии, сказали сами те европарламентарии, которые голосовали «против», - отметил он. – В документе очевидна несправедливая позиция по Грузии, ЕП вмешивается в наши внутренние дела».

По его словам, автор текста Раса Юкнявичене из Литвы «лжет раз за разом».

«У такой лжи нет ни политической, ни юридической стоимости», – сказал Давид Матикашвили.

Ранее Грузия обвинила Евросоюз в лицемерии, поскольку Евросоюз в нарушение своих обязательств отказался оценить экономический прогресс Грузии.