Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Курс биткоина 9 июля обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 112 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бирж.

К 22:55 по московскому времени стоимость биткоина на бирже Coinbase впервые достигла отметки в 112 152 долларов. В то же время на крупнейшей криптобирже Binance в паре с USDT курс доходил до 111 999 долларов. После этого стоимость биткоина незначительно скорректировалась.

При этом, по данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки росла на 2,72% до 111 732,61 доллара.