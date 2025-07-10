Трамп нашел секретное оружие против экономики России

Президент США Дональд Трамп планирует использовать главу американского Минфина Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, Бессент является ключевым советником Трампа, который якобы может оставить президента России Владимира Путина «беззащитным», когда американский лидер поменяет стратегию в отношении Москвой «с пряника на кнут».

Кроме того, по словам газеты, «революционер и нестандартный мыслитель» Бессент может сыграть важную роль в увеличении экономического давления на Россию подобно тому, как помогал Трампу в ходе торговой войны с Китаем.

Однако уточняется, что Трамп вряд ли действительно готов атаковать Москву военным путем или имеет возможность и желание «снабжать украинцев в бесконечной войне на истощение», так как Путин продолжает придерживаться своей твердой линии в отношении украинского конфликта.

В Белом доме раскрыли отношение Трампа к введению санкций против РФ

Ранее стало известно, что Трамп готов к введению новых санкций против России. Но он пойдет на такой шаг при условии расширения его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер.