Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил лидеру США Дональду Трампу ответное письмо в связи с заявлением Вашингтона о введении пошлины в 25% на товары из республики с 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского президента, Токаев подтвердил готовность к диалогу и выразил уверенность в достижении компромисса.

"Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - говорится в сообщении.

Казахстан привержен развитию справедливых и предсказуемых торговых связей с США, так как рассматривает Вашингтон в качестве давнего торгового партнера, заявил Токаев в письме.

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