Безработица в России достигла рекордного минимума

В мае 2025 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, составив всего 2,2%. Об этом сообщила аналитическая компания "Эйлер". Ранее рекордный показатель зафиксировали в октябре 2024 года — 2,3%, сообщает РИА "Новости".

Аналитики подчеркнули, что предложение рабочей силы в стране впервые с середины 2024 года превысило спрос. Это означает, что дефицита кадров больше нет.

— В среднем россиянин тратит на поиск работы пять недель — это тоже исторический минимум, — добавили эксперты.

Однако, несмотря на позитивные данные, некоторые показатели указывают на возможное охлаждение рынка труда. Количество вакансий на одного безработного остается ниже исторических максимумов.

— Предложение рабочей силы немного превысило спрос, но превышение незначительное — около 100 тыс. человек по всей стране, — уточнили в "Эйлер".

Важно отметить, что ситуация на рынке труда неравномерна по регионам. В восточной части России потребность в рабочей силе значительно выше. Например, в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий, а в Ямало-Ненецком автономном округе — около пяти. Главный экономист "Эйлер" Елена Ахмедова объяснила повышенный спрос в Амурской области подготовкой к запуску газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса.

Напомним, что показатель безработицы в России является одним из самых низких в мире, заявил президент страны Владимир Путин.