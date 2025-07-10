Шансы Банка России сбить инфляцию до 4% оценили

К концу текущего года инфляция в России опустится до 7,8 процента. Так полагают авторы экономического обзора Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Их выводы процитировало РИА Новости.

Что касается целевого уровня в четыре процента, то его удастся достигнуть лишь в 2027 году. Отмечается, что замедление инфляции, начавшееся в I квартале этого года, не прекратится в течение ближайших двух лет. Причиной этого станет жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

Эксперты фонда указали на несколько устойчивых факторов, которые будут мешать оперативному замедлению инфляции. К их числу отнесены: активное бюджетное стимулирование, обеспечивающее высокий внутренний спрос, запланированное повышение тарифов ЖКХ, а кроме того, прогнозируемое ослабление курса рубля. В ЕСФР полагают, что к концу 2025 года ключевая ставка опустится до 18 процентов. В 2026 году она достигнет 12 процентов, а к концу 2027 года — восьми.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что в концу 2025 года инфляция составит семь процентов.