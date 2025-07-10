Стоимость восстановления Украины пересмотрели

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стоимость восстановления Украины достигла $1 трлн, что почти в два раза больше, чем сумма, объявленная им полгода назад.

"Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить $1 трлн на период в 14 лет", - написал он в Telegram-канале.

Полгода назад, 24 февраля, выступая на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии, Шмыгаль заявлял, что будущее восстановление страны обойдется в €500 млрд. Сумма за этот период выросла почти в два раза.

Как отметил Шмыгаль, финансирование в таких объемах будет предполагать создание двух новых фондов: "Фонд Украина" на $540 млрд и "Европейский структурный фонд в поддержку Украины" на $460 млрд. Оба фонда будут финансировать страны Запада, а второй фонд станет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство, подчеркивает премьер-министр.

Ранее Шмыгаль также заявлял, что восстановление Украины станет ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед.