Названы самые подешевевшие продукты

В июне сильнее всего подешевели белокочанная капуста, свекла, ржаной хлеб и соль. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, передает РИА Новости.

Там отметили, что в целом в июне цены снизились на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости.

«Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (минус 13%), поваренную соль (минус 7,9%), свеклу (минус 5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (минус 5,2%)», — говорится в тексте.

Также на 5% подешевели вермишель, говядина и гречневая крупа. Куриные яйца, рис и сахар-песок потеряли в июне в цене 3,3%.