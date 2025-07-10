Страны ЕС хотят, чтобы Брюссель не раскрывал планы по отказу от энергоресурсов РФ

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель держал в секрете их планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

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«Эти планы должны оставаться под грифом промышленной тайны и не должны разглашаться без согласия самих стран», — говорится в публикации.

По информации агентства, дипломаты стран Евросоюза планируют обсудить документ на следующей неделе. По информации Reuters, в тайне эти планы должны быть сохранены от других стран ЕС и «внешних игроков». При этом их будет необходимо направить на утверждение Брюсселю, уточнило агентство.

Эта мера должна стать одной из уступок Еврокомиссии странам ЕС, поскольку данный документ должен получить одобрение всех государств сообщества.

Еврокомиссия (ЕК) в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в Европейский союз российских энергоносителей до конца 2027 года.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в Евросоюзе полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

12 июня президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз прекратить к 2026 году импорт энергоресурсов из России.