В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов

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В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов и запрещать производителям работать при выявлении повторных нарушений. Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информполитике Элеонора Кавшар сообщает РИА Новости.

В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов
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Представитель партии напомнила, что последние проверки Роспотребнадзора вскрыли частые случаи использования производителями запрещенного фермента — микробной трансглютаминазы («мясного клея»), которая используется, чтобы «склеивать» мясные обрезки.

«Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски, но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. Не просто штраф, а запрет на деятельность при системных нарушениях. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу», — пояснила Кавшар.

Мясной клей уже нашли в продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе. Также использование запретной добавки Роспотребнадзор зафиксировал в продукции «Великолукского мясокомбината». Это не первая подобная находка в продуктах производителя. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.