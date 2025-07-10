В ЕС придумали новый механизм для снижения доходов России от продажи нефти

Европейская комиссия планирует представить на этой неделе предложение о введении плавающего потолка цен на российскую нефть в рамках разрабатываемого нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит плавающий предел цен на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций», — говорится в сообщении агентства.

По информации Рейтер, в рамках 18-го пакета санкций ЕС нижняя граница потолка цен на российскую нефть может быть установлена на уровне, незначительно превышающем $45 за баррель, при этом верхний предел цены не указывается.

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9 июля вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность в том, что Европейский союз сможет преодолеть вето Венгрии и Словакии в отношении 18-го пакета санкций против России на текущей неделе. Касаясь потенциальных трудностей в принятии последующих пакетов антироссийских санкций из-за позиции отдельных стран, она отметила, что «без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно».