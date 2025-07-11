МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть до минимума с 2009 года

Спрос на нефть в мире в 2025 году вырастет лишь на 700 тыс. баррелей в сутки, что станет самым низким показателем с 2009 года, за исключением ковидного 2020 года, следует из июльского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, прогноз на этот год снижен на 20 тыс. б/с.

В МЭА подчеркнули, что прогноз на этот год уменьшен из-за более низких, чем ожидалось, объемов поставок на рынок во втором квартале на фоне значительного снижения спроса на нефть, особенно в развивающихся странах. Прогноз на 2026 год также был понижен на 20 тыс. б/с - до 720 тыс. б/с.

Мировые запасы нефти, по данным МЭА, в мае подскочили на 73,9 млн баррелей, до 7,818 млрд баррелей. Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) увеличились на 44,5 млн, но оказались на 54 млн баррелей ниже уровня прошлого года.

Предварительные данные за июнь также показали, что мировые запасы нефти продолжили расти в основном в странах, не входящих в ОЭСР.