Трамп пригрозил Канаде пошлинами до 100% на автомобили

Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на канадские автомобили. Он потребовал «справедливых» условий торговли. Если Канада не согласится, тарифы начнут действовать.

Это не первая его угроза. В январе Трамп объявил о пошлинах 25% на товары из Канады и Мексики с 1 февраля 2025 года. Тогда аналогичные меры затронули также Китай.

Канадские власти уже выразили обеспокоенность. Они предупредили о возможном ответном давлении на автомобильную отрасль и росте цен для потребителей. Эксперты считают, что такие меры могут привести к взаимным пошлинам и подорвать доверие в двусторонних отношениях.