Песков: У России хороший опыт минимизации санкций

Российская Газета

Россия будет использовать опыт минимизации последствий санкций в случае действий Евросоюза по нефти. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: у России хороший опыт минимизации последствий санкций
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Представитель Кремля назвал недальновидными планы ЕС ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть. На вопрос, повлияет ли это на ее экспорт, Песков напомнил, что у России наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.

"И, конечно, мы этот опыт будем использовать, если это произойдет", - заверил пресс-секретарь российского лидера.