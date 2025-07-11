Песков: у России хороший опыт минимизации последствий санкций

Россия будет использовать опыт минимизации последствий санкций в случае действий Евросоюза по нефти. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал недальновидными планы ЕС ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть. На вопрос, повлияет ли это на ее экспорт, Песков напомнил, что у России наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.