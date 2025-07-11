Песков: у России хороший опыт минимизации последствий санкций

Песков: У России хороший опыт минимизации санкций
Россия будет использовать опыт минимизации последствий санкций в случае действий Евросоюза по нефти. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал недальновидными планы ЕС ввести плавающий ценовой потолок на российскую нефть. На вопрос, повлияет ли это на ее экспорт, Песков напомнил, что у России наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.
"И, конечно, мы этот опыт будем использовать, если это произойдет", - заверил пресс-секретарь российского лидера.