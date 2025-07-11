Торговая война Трампа может привести к новому мировому кризису

Глава Итальянской банковской ассоциации Антонио Патуэлли заявил, что страны должны отказаться от протекционизма и тарифов, чтобы избежать новой глобальной рецессии и негативных последствий для рынков и банков. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на доклад Патуэлли.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры Трамп пообещал принять в отношении Китая.

Введение тарифов было приостановлено до 9 июля - в течение этого срока США планировали договориться о торговых сделках со странами, которым грозили тарифами. Затем Трамп продлил этот срок до 1 августа. В то же время он начал публиковать в соцсетях письма-предупреждения в адрес руководства стран, с которыми, вероятно, США договориться не удалось. Их предупредили, что каждый ответный шаг на пошлины будет встречен Вашингтоном зеркально.

«Если торговые войны разразятся, рынки пострадают, неопределенность для бизнеса усилится, кредитная ситуация может ухудшиться еще больше, и банки пострадают от последствий», - так последние события прокомментировал Патуэлли.

Он подчеркнул, что мир рискует столкнуться с новой рецессией. Глава Итальянской банковской ассоциации назвал протекционизм и пошлины «мерами, старыми как мир», и вредящими свободной торговле, экономическому и социальному росту, а также глобальному процветанию.