Трамп рассказал о реакции Канады на новые пошлины
Оттава восприняла новость о новых пошлинах «довольно спокойно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Ранее американский глава объявил о введении 35-процентных пошлин на продукцию из Канады с 1 августа. Действующие до сих пор секторальные ограничения также сохраняются.
«Письмо о пошлинах было отправлено вчера. Они позвонили. Думаю, это было воспринято довольно спокойно», — сказал Трамп журналистам в преддверии вылета в охваченный стихийным бедствием штат Техас.