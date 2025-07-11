Трамп рассказал о реакции Канады на новые пошлины

Оттава восприняла новость о новых пошлинах «довольно спокойно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Ранее американский глава объявил о введении 35-процентных пошлин на продукцию из Канады с 1 августа. Действующие до сих пор секторальные ограничения также сохраняются.