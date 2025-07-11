В ЦБ России оценили перспективы возвращения Visa и Mastercard

На данный момент сложно представить возвращение в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard.

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Об этом в подкасте «Куда смотрит ЦБ?» заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«Вы помните, с какой активностью они [Visa и Mastercard] ходили на территории Российской Федерации? Сегодня сложно представить, что они сюда вернутся и кто-то там будет их серьезно внутри страны развивать», — сказал он.

В Россию возвращение Mastercard и Visa будет непростым

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в регулятор по вопросу своего возвращения в Россию. По ее словам, говорить о подобных решениях преждевременно.

Экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.