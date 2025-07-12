В Британии сравнили госдолг США с «голландской болезнью»

Растущий государственный долг стал для Соединенных Штатов новым природным ресурсом, ориентированным на экспорт. Об этом пишет британская газета The Financial Times.

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«Если обращать внимание не на то, что американцы говорят, а на то, что они делают, то США — это страна, которая открыла для себя долг как природный ресурс примерно в 2000 году и с тех пор экспортирует его... У США голландская болезнь. Ее экспорт — доллар», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что голландская болезнь — феномер, объясняющий экономическую трансформацию Нидерландов в конце 1960-х годов. Тогда страна открыла в Северном море месторождения природного газа, который начала поставлять в другие страны. В результате в государстве фиксировался резкий рост объемов экспорта, но отечественное производство пошло на спад. В частности, сектора швейной промышленности и обувной упали на 15% и более чем на 50% соответственно.

Издание отметило, что при анализе экономики США за последние 25 лет становится ясно, что дефицит счета текущих операций представляет собой «устойчивый экспорт».

В июне американский предприниматель Илон Маск заявил, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с государственным долгом. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X. Он отметил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. При этом доходы бюджета составляют $5 трлн.