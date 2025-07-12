Зампред ЦБ Чистюхин сравнил экономику России с вселенной Warhammer

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин провёл сравнение между экономической ситуацией в России и кризисом во вселенной Warhammer 40000.

Об этом он заявил в подкасте «Куда смотрит ЦБ», который опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

«Существующий во вселенной Warhammer 40000 кризис — намного более тяжёлый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня», — цитирует его «Лента.Ру».

Он также отметил, что во вселенной игры не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финансовых рынков и денежно-кредитной политики.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в беседе с RT заявил, что российская сторона в условиях ограничений на использование доллара будет продолжать применять альтернативы американской валюте.