Украина нашла нового поставщика газа

Украина желает наладить поставки газа из Азербайджана, разработала план для реализации этой инициативы, рассказал глава украинского Министерства энергетики Герман Галущенко. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Министр заметил, что во время визита в Баку вместе с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым подписал протокол заседания межправительственной комиссии и утвердил дорожную карту по дальнейшему взаимодействию.

Транзит газа через Украину остановлен. Что дальше?

«Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину. В частности, Украина предлагает свои ПХГ [подземные газовые хранилища] для международного хранения газа», — отметил Галущенко.

По его словам, Киев всегда открыт к новым форматам сотрудничества с Азербайджаном в области энергетической отрасли.

Ранее сообщалось, что в июне украинские власти закупили с большой наценкой порядка 250 млн кубометров газа через Венгрию и Словакию.