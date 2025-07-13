Затраты ЕС на покупку российского газа превысили помощь Украине

ЕС в 2024 году потратил на закупку Газа в России больше, чем на помощь Украине
Европейский союз за минувший год потратил на приобретение российского газа больше средств, чем на оказание помощи Украине.
С соответствующим заявлением выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Его слова приводит газета La Repubblica.
«Ещё в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую… помощь Украине», — сказал еврокомиссар.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС обсуждают установление нового потолка цены на российскую нефть.