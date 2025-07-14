Биткойн впервые в истории преодолел отметку в 123 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации площадки на 03:44 по всемирному координированному времени (6:44 по московскому времени) 14 июля, стоимость криптовалюты достигла 123 тысячи долларов, прибавив 2,84 процента за последние сутки, передает портал.

11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей — прим. «ВМ»), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Кроме того, в биржевые фонды криптовалюты США в течение нескольких дней подряд поступает чистый приток капитала, размер которого достигает 100 миллионов долларов в день.

10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Значение считают как средневзвешенное значение цен на криптовалюту с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического резерва биткоина. Как отметил советник по науке и технологиям Дэвид Сакс, продавать криптовалюту не планируется — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, служа средством сбережения.