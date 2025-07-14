Как возможные санкции Трампа повлияют на рубль: прогноз курса валют

Внебиржевой курс доллара в пятницу составил 78,3 ₽, что на 20 копеек ниже значений предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый ЦБ, снизился почти на 1 ₽, до 77,86 ₽.

Из-за рисков новых санкций российские компании распродают валютную подушку. При этом спроса на валюту нет, пока ставки в экономике будут сохраняться высокими и привлекательными для сбережений, пояснил «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. По его прогнозу, ослабление рубля начнётся осенью, когда ключевая ставка снизится до 15–16% годовых.

На этой неделе доллар останется в узком коридоре 78–80 ₽, если санкции, о которых предположительно объявит президент США Дональд Трамп 14 июля 2025 года, окажутся несущественными.

«В противном случае можем увидеть повышение волатильности и разрыв курса на внутреннем и внешнем контурах», — полагает экономист.

Спрос на валюту со стороны импортёров сдерживается дорогими кредитами для потребителей, добавляет директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Профицит предложения при слабом спросе поддерживает рубль: нацвалюта останется в диапазоне 77–79 ₽ за доллар в перспективе недели, прогнозирует эксперт.

В июле Банк России может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта с нынешних 20% годовых, считают опрошенные Сравни аналитики.