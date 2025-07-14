Рост спроса на нефть позволил ОПЕК+ наращивать добычу

ОПЕК ожидает сильный рост спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах текущего года, этот фактор позволяет ОПЕК+ возвращать на рынок добровольно сокращенную добычу нефти.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

"У нас хорошие ожидания по спросу на этот год. Рост спроса год к году составит 1,3 млн б/с, он продиктован сильной экономикой. И это означает, что мы видим сильный рост спроса, особенно в третьем квартале. И в четвертом квартале мы тоже видим хороший рост спроса, на рынке будет устойчивый баланс", - сказал он.

Генсек добавил, что увеличение спроса является из одним факторов, на основе которого страны ОПЕК+ возвращают на рынок добровольно сокращенную добычу нефти.

Аль-Гайс также подчеркнул, что все прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о профиците на нефтяном рынке слишком пессимистичны.

"Мы наблюдали как МЭА и другие так называемые эксперты прогнозировали профицит в первом квартале, во втором квартале. И сейчас, когда появились реальные данные, все цифры говорят о другом - на рынке нефти нет профицита", - заключил генсек ОПЕК.

9-й Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене. ТАСС - официальный медиапартнер мероприятия.