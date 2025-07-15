Денежные власти страны подготавливают население к скорой девальвации рубля.

Такое мнение высказали аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты обратили внимание на обилие соответствующей риторики в исполнении множества официальных лиц, а также ключевых игроков финансового сектора. И те, и другие пытаются подвести к тому, что ослабление национальной валюты неизбежно.

Общество постепенно приучают к мысли, что курс доллара должен начать расти. По сути, как отмечают специалисты, девальвация рубля становится нормальной и неотъемлемой частью государственной политики. При этом, называют плюсы этого явления.

В частности, за счёт девальвации рубля повышаются доходы российского бюджета. Это позволяет снизить давление на различные государственные фонды, а также отодвигает по времени любые рассуждения о необходимости введения в России новых налогов.

Согласно расчётам экспертов, в случае проведения плавной девальвации, доллар может вырасти до 100 рублей уже в сентябре или октябре этого года. Если же этот процесс будет сопровождаться новыми внешними шоками, то доллар может взлететь и до 120 рублей.

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В качестве таких потрясений может выступить резкое обрушение цен на нефть, введение новых антироссийских санкций, стремительное ухудшение двухсторонних отношений России с США, а также бурный рост инфляции на фоне падения ключевой ставки ЦБ.