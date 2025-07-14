Неожиданная страна мешает ЕС одобрить новый пакет санкций против РФ

Позиция Мальты пока что препятствует одобрению 18-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза 13 июля представители островного государства выдвинули возражения против предложения установить потолок цен на российские энергоносители в размере 15% от рыночной стоимости.

Эта новость поступила на фоне заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможной поддержке нового пакета санкций ЕС в случае, если Евросоюз предоставит стране достаточную компенсацию отказа от российского газа.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

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13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.