Неожиданная страна мешает Евросоюзу одобрить новый пакет санкций в отношении РФ

Газета.Ru

Позиция Мальты пока что препятствует одобрению 18-го пакета санкций Европейского союза в отношении РФ. Об этом пишет издание Politico.

Неожиданная страна мешает ЕС одобрить новый пакет санкций против РФ
© РИА Новости

По данным издания, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза 13 июля представители островного государства выдвинули возражения против предложения установить потолок цен на российские энергоносители в размере 15% от рыночной стоимости.

Эта новость поступила на фоне заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможной поддержке нового пакета санкций ЕС в случае, если Евросоюз предоставит стране достаточную компенсацию отказа от российского газа.

5 июля Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом (ЕС) 18-го пакета санкций против РФ.

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13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил словацкого коллегу Роберта Фицо не блокировать 18-й пакет санкций против России.

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