Составлен топ-10 стран по запасам золотых резервов

В топ-10 государств по запасам золотых резервов Россия заняла шестое место. Об этом сообщило агентство Frank Media.

Оно напомнило, что официально Центральный банк не раскрывает размеры запаса в тоннах, однако, по оценке регулятора, на 1 июля сумма этого резерва оценивалась в 248,71 миллиона долларов. Кроме того, оно обратило внимание на данные Bloomberg, согласно которым Россия накопила 2,33 тысячи тонн этого драгоценного металла.

На первом месте в топе оказались США, на начало июня располагавшие 8,1 тысячи тонн. Основные запасы (4,6 тысячи тонн) хранятся в Форт-Нокс, штат Кентукки. Следом идет Германия, запасы которой в I квартале 2025 года оценивались в 3,35 тысячи тонн. С 2022 года этот резерв сократился больше чем на 100 тонн, так как Берлин активно продает золото.

На третьем месте оказалась Италия с 2,45 тысячи тонн, а на четвертом — Франция, у которой накоплено 2,43 тысячи тонн золота. В Банке Франции отмечают, что величина этого запаса не менялась с 2009 года.

Китай занял пятое место. В его хранилищах складировано 2,43 тысячи тонн золота. Швейцарские запасы оцениваются в 1,04 тысячи тонн, а индийские — в 880 тонн. Два последних места в топе удерживают Япония (845,97 тонн) и Турция (623,92 тонны).

В начале июля сообщалось, что запасы золота в Народном банке Китая выросли на 70 тысяч тройских унций. КНР активно закупалась золотом восемь месяцев подряд.