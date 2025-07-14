Швеция допустила возможность торговой войны ЕС и США

США могут втянуть Евросоюз в торговую войну.

Такое мнение выразил министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Дуса перед встречей с коллегами в Брюсселе.

"США уже обострили ситуацию на нескольких уровнях, и мы не можем исключать, что они втянут нас в торговую войну, - сказал он. - 30-процентные пошлины - это, очевидно, не то, что мы, европейцы, можем принять. Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устраивало бы всех нас, но Белый дом продолжает идти своим путем, и я считаю это печальным".

Дуса полагает, что ЕС вел торговые переговоры с США "по всем правилам игры" и до сих пор не повысил ни одного тарифа на импорт американских товаров.

"Мы были очень близки к достижению принципиального соглашения, которое позволило бы сгладить торговый конфликт. Мне кажется немного удивительным, что Белый дом решил обострить ситуацию, когда мы были так близки к финишу", - сказал он.

Министр предупредил, что Брюсселю следует готовиться к худшему.

"Новые сообщения из Белого дома поступают каждый час и день, поэтому сложно предположить, что именно они думают. Но мы должны готовиться к худшему", - пояснил Дуса.

Президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social письмо руководству Еврокомиссии (ЕК), в котором говорится, что с 1 августа "вводятся 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". Новые тарифы устанавливаются "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют 10%. В распространенном пресс- службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать попытки добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".