Китай добился рекордного профицита

Китай завершил первую половину года с рекордным профицитом торгового баланса в размере около $586 млрд. Экспорт в США начал стабилизироваться, а заводы смогли преодолеть американские горки пошлин, которые перевернули мировую торговлю, пишет Bloomberg.

Экспорт КНР вырос на 5,8% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $325 млрд, превысив медианную оценку аналитиков. При этом импорт увеличился на 1,1%, впервые с февраля.

Поставки в США в июне упали на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения более чем на 34% в мае. Китайским компаниям удалось увеличить продажи на других рынках, чтобы компенсировать падение поставок в США, при этом экспорт в 10 стран Юго-Восточной Азии, входящих в группу АСЕАН, вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом.