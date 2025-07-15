В Euroclear раскритиковали планы ЕС в отношении российских активов

Планы Европейского союза по увеличению доходов от замороженных российских активов путем их инвестирования в более рискованные инструменты равносильны экспроприации, заявила гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен Financial Times.

Урбен в разговоре с FT предупредила, что подобные схемы могут спровоцировать дальнейшие ответные меры со стороны Москвы и подорвать ключевую позицию центрального депозитария ценных бумаг в глобальной финансовой системе.

Европейская комиссия рассматривает способы извлечения большей прибыли из замороженных активов российского центробанка на сумму 191 млрд евро, которые находятся в Euroclear из-за западных санкций. В настоящее время компания реинвестирует денежные средства, возникающие от погашения российских активов, главным образом через центральные банки, отмечает Financial Times. Страны «большой семерки» используют доходы для обеспечения кредита Киеву в размере $50 млрд.

Прибыль от активов снижается по мере того, как Европейский центральный банк понижает процентную ставку, что заставило комиссию предложить перевод денежных средств в более рискованные классы активов. Однако глава Euroclear подчеркнула, что кто-то должен будет покрывать потенциальные убытки от подобных операций. В прошлом году Euroclear выплатила Украине 4 млрд евро, а в нынешнем году — 1,8 млрд евро, уточнила Урбен.

Планы ЕС по увеличению этих сумм могут включать создание специального инвестиционного инструмента. Такая схема позволила бы направлять генерируемые денежные средства в более рискованные инвестиции и, принимая больше рисков, приносить больше доходов, пояснила руководитель компании.