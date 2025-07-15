Цены на нефть отреагировали на санкционные угрозы США

Мировые цены на нефть снижаются из-за санкционных угроз США
Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, 15 июля, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.
Так, согласно данным торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на момент 8.05 по московскому времени составила 68,94 доллара за баррель. К 8.42 снижение замедлилось: фьючерс на Brent торговался на уровне 69,04 (-0,25%) доллара за баррель.
При этом стоимость августовских фьючерсов на WTI по состоянию на 8.04 снижалась на 0,49% - до 66,65 доллара за баррель. На 8.45 цена WTI составила 66,79 (-0,28%) доллара за баррель.
Напомним, что несколько дней назад, 8 июля, цена Brent поднималась выше 70 долларов за баррель, а WTI - до 68,35 доллара за баррель.
Ранее эксперт Симонов в беседе с "РГ" выразил мнение о том, что убрать нефть из РФ с мирового рынка невозможно.