Трамп считает помощь Украине на деньги США бессмысленной

Президент США Дональд Трамп считает военную помощь Украине пустой тратой денег американских налогоплательщиков, пишет Associated Press. В то же время Трамп подтвердил, что США поставят Украине больше столь необходимых ей зенитных ракет Patriot на деньги Евросоюза, подчеркивается в статье.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Американский президент заявил, что «очень недоволен» Москвой. Также Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев.

Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева, заявил 14 июля представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. Страна уже передала Украине три своих системы Patriot.

В то же время Трамп отметил, что не уверен в том, что США необходимо принимать законопроект о санкциях против РФ. Законопроект ужесточает санкции и устанавливает 500-процентные пошлины на продукцию, импортируемую из стран, покупающих российскую нефть, газ и другие экспортные товары. По задумке Трампа, вместо этого США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если не будет достигнуто прекращение огня.

С 5 декабря 2022 года, когда ЕС запретил поставки российской нефти, Китай закупил 47 процентов российского экспорта сырой нефти, за ним следует Индия с 38-ю процентами, отмечает AP. Эксперт по Китаю Цзунъюань Зои Лю в беседе с агентством усомнилась, что пошлины изменят ход украинского конфликта.

«Нефть взаимозаменяема, и Россия создала мощный теневой флот. Поэтому обеспечить соблюдение правил будет непросто», - подчеркнула эксперт.

Однако тарифы все равно могут иметь «драматический эффект», в зависимости от того, как они будут реализованы. Добавление 100-процентного тарифа на китайские товары в дополнение к уже действующим импортным пошлинам фактически остановит торговлю между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.