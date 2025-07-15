Раскрыт список ответных пошлин ЕС против США

ЕС может ввести пошлины в отношении американских автомобилей, самолетов Boeing и бурбона. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на 206-страничный документ Еврокомиссии.

Еврокомиссия представила странам ЕС список товаров из США на €72 млрд для введения торговых тарифов в ответ на решение США обложить с 1 августа весь экспорт ЕС пошлинами в 30%. Это уже второй список товаров, на которые ЕС может ввести пошлины. Первый пакет в €21 млрд Еврокомиссия утвердила еще весной в ответ на введение США 10-процентных пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Однако Евросоюз пока отложил их введение в силу, надеясь достичь договоренности с США об отмене всех пошлин, при этом американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС продолжают действовать.

По данным Bloomberg, список дополнительных пошлин включает в себя продукцию машиностроения, химикаты, пластмассы, медицинские приборы, электрооборудование, вина и другие сельхозтовары. Изначальная версия списка включала пошлины в размере €95 млрд, но после консультаций с компаниями и странами - членами ЕС он был сокращен.