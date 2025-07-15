Экономисты: Россия должна сделать технологический рывок к 2030 году

России пришлось догонять Европу и США в технологическом плане из-за ошибок, допущенных руководством страны. Однако сейчас есть все шансы «догнать и перегнать» Запад. Об этом заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.

По словам главного научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения РАН, доктора исторических наук Сергея Нефедова, в начале XIX века по уровню промышленного развития Россия была вровень с Европой. В частности, в 1825 году она опережала США и Германию по выплавке чугуна. Однако уже во второй половине XIX века наметилось существенное отставание в технологическом плане.

«Драйвером промышленного развития в США и ведущих странах Европы в XIX веке стало строительство железных дорог. Оно требовало резкого увеличения производства металла, паровозов, вагонов, рельсов и дало импульс к развитию металлургии и машиностроения», - пояснил он.

При этом в России не сразу поняли важность строительства железных дорог, упирая на снежные и холодные зимы и большие территории. Также возникла проблема с финансированием такого проекта, так как необходимо было содержать огромную армию. Масштабное строительство железных дрог началось только после поражения в Крымской войне 1853 - 1856 годов, но заказы уходили на Запад, вместо поддержки развития собственной промышленности, обратил внимание экономист.

Ситуация, по его словам, изменилась в 1890-х годах после введения пошлин и начала протекционистской политики. Новый рывок страна сделала в период сталинских пятилеток, затем достаточно высокий индустриальный уровень сохранялся до 70 - 80-х годов XX века. А сейчас идет новая индустриализация.

«Мы догоняющие. Догоняющая страна всегда имеет преимущество, потому что ей не нужно тратиться на дорогостоящие самостоятельные разработки, а можно брать то, что уже показало свою эффективность. Так вышли в технологические лидеры Япония, пережившая атомную бомбардировку, крайне бедная когда-то Южная Корея», - пояснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

При этом он подчеркнул, что сейчас для России крайне важен вектор развития и необходимо «формировать экономику знаний».

«Минобрнауки должно понимать, какие специалисты потребуются нам через 5 - 10 лет, и, исходя из этого, определять, в каких вузах сокращать набор, в каких увеличивать. Главное, чтобы у нас в ключевых отраслях были компетентные специалисты. Судя по тому, как сейчас развивается экономика и по риторике властей, я думаю, к 2030 году мы должны сделать новый технологический рывок», - уверен он.

Напомним, что в ходе послания к Федеральному собранию в 2024 году президент России Владимир Путин озвучил ряд мер, которые должны быть предприняты для развития страны в ближайшие годы. Особое внимание президент уделил сфере образования.

По итогам послания был дан ряд поручений, в том числе принять меры, обеспечивающие «вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности».