Тбилиси отверг компромисс с Брюсселем по антироссийским санкциям

Евросоюз шантажирует Грузию, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести санкции против России и открыть «второй фронт», заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нас шантажируют с самого начала боевых действий между Россией и Украиной, так как мы не ввели двусторонние санкции против России и не открыли «второй фронт», – сказал он журналистам в связи с обсуждением во вторник в Брюсселе министрами иностранных дел Евросоюза механизмов воздействия на Грузию. – Но компромисса (с Брюсселем), чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет».

Перед началом обсуждения еврокомиссар по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила отменить действующий с 2017 года либеральный визовый режим с Грузией.

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», – сказал Каха Каладзе.

В свою очередь, председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «определенные страны используют тему безвиза как шантаж Грузии, политическое оружие против нее».

Парламентарий предположил, что Брюссель вновь потребует от Грузии отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«Рассмотрим и примем соответствующие решения, когда ЕС официально уведомит нас письмом о своих требованиях», – сказал он.

Леван Махашвили подчеркнул, что Грузия прилежно соблюдает все фундаментальные требования безвизового режима.