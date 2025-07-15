Эксперт спрогнозировал курс рубля на середину июля
В середине июля ожидаются колебания котировок валют, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Поддержку рублю оказывает масштабная продажа валютной выручки экспортерами на фоне налогового периода. Дополнительно действует фактор снижения импорта и слабости доллара на глобальном рынке. При падении цен на нефть или росте геополитической напряженности рубль может отступить к верхней границе диапазона», — сообщил Шнейдерман «Известиям».
Эксперт прогнозирует курс доллара в пределах 77,5–79 рубля, евро 91–92,5 рубля, а юаня — 10,6–10,8 рубля.